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Кто осуществляет регистрацию места жительства граждан

Кто осуществляет регистрацию места жительства граждан

С 4 апреля 2016 года полномочия по всем вопросам регистрации (прописки и выписки) перешли к исполнительным органам сельского, поселкового или городского совета. В случае, если такие органы не созданы, то обязанность по регистрации граждан возложена на сельского голову.

Об этом сообщает УГМС Украины в Херсонской области.

“В некоторых органах местного самоуправления создаются Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), на которые могут возлагаться функции по регистрации. Ранее этим занималась Государственная миграционная служба Украины”, – говорится в сообщении.

Граждане Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, обязаны в течение 30 календарных дней после снятия с регистрации и прибытия на новое место проживания зарегистрироваться в органах регистрации.

Как сообщается, Государственная миграционная служба Украины создала веб-портал, предназначенный для осуществления местными общинами регистрации и, в дальнейшем, передачи данных в Единый государственный демографический реестр.

Какие документы нужны для того, чтобы оформить регистрацию:

  • документ, в который вносятся сведения о месте проживания. Это может быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное жительство, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;
  • если регистрируется ребенок, не достигший 16 лет, то подается свидетельство о рождении;
  • квитанция об уплате административного сбора (за регистрацию, снятие с регистрации места проживания уплачивается административный сбор);
  • в случае регистрации места жительства одновременно со снятием с предыдущего места жительства административный сбор взимается только за одну административную услугу и зачисляется в местный бюджет по новому месту жительства;
  • документы, подтверждающие право лица на проживание в данном помещении. Это могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы. В случае если таких документов нет, регистрация может осуществляться только с согласия собственника жилья (если владельцев несколько – по согласию всех собственников);
  • военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих взятию на воинский учет или находящихся на воинском учете).
По материалам Finance.UA
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