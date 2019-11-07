Кто осуществляет регистрацию места жительства граждан

С 4 апреля 2016 года полномочия по всем вопросам регистрации (прописки и выписки) перешли к исполнительным органам сельского, поселкового или городского совета. В случае, если такие органы не созданы, то обязанность по регистрации граждан возложена на сельского голову.

Об этом сообщает УГМС Украины в Херсонской области.

“В некоторых органах местного самоуправления создаются Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), на которые могут возлагаться функции по регистрации. Ранее этим занималась Государственная миграционная служба Украины”, – говорится в сообщении.

Граждане Украины, а также иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, обязаны в течение 30 календарных дней после снятия с регистрации и прибытия на новое место проживания зарегистрироваться в органах регистрации.

Как сообщается, Государственная миграционная служба Украины создала веб-портал , предназначенный для осуществления местными общинами регистрации и, в дальнейшем, передачи данных в Единый государственный демографический реестр.

Какие документы нужны для того, чтобы оформить регистрацию: