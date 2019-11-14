Huawei финансово отблагодарит своих работников за то, что помогли справиться с санкциями США

Китайский технологический гигант Huawei выделил специальный бонус в размере 2 млрд юаней ($285 млн) для своих работников, которые помогли минимизировать влияние американских санкций на компанию.

Об этом сообщает Huawei Central.

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Еще в мае Министерство торговли США внесло Huawei в «черный список» и ввело торговые ограничения.

Отмечается, что сейчас в компании еще не определили, кто именно получит надбавку, но ожидается, что в первую очередь это будут разработчики программного обеспечения и сотрудники дочерней HiSilicon, которая специализируется на производстве микросхем.

Кроме бонуса, каждый работник получит двойную зарплату за месяц. Общее количество работников Huawei достигает 190 000 человек, и компания выплатит двойную зарплату до 15 ноября.