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Розыгрыш от ТОП-банков: получите + 50 грн и примите участие в розыгрыше 50 тыс. грн!

Розыгрыш от ТОП-банков: получите + 50 грн и примите участие в розыгрыше 50 тыс. грн!

Портал «Минфин» сообщал о «Розыгрыше от топ-банков», в котором вкладчики получат возможность выиграть до 25 000 грн!

Теперь все вкладчики, которые размещают на условиях акции вклады до 27 ноября, получат + 50 грн и участвуют в розыгрыше 50 тыс. грн!

Где проводится акция – по всей территории Украины (исключение: АР Крым, неподконтрольная территория Донецкой, Луганской областей).

Банки, участвующие в акции: Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Днепр, Банк Сич, Идея Банк, Агропросперис.

Чтобы принять участие в акции. Выбрать банк для депозита. Оформить заявку на сайте Минфина, где указать ФИО, город проживания и контактные данные вкладчика. В течение 30 календарных дней с даты подачи заявки открыть депозит.

Минимальная сумма вклада – от 15 тыс. грн или 600 долларов/евро.

Минимальный срок – от 3 месяцев.

Подтвердить открытие депозита на специальной странице «Минфина».

Хочу открыть депозит и выиграть 25 тысяч гривен

По материалам Finance.UA
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