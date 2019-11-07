Розыгрыш от ТОП-банков: получите + 50 грн и примите участие в розыгрыше 50 тыс. грн!

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Портал «Минфин» сообщал о «Розыгрыше от топ-банков», в котором вкладчики получат возможность выиграть до 25 000 грн!
Теперь все вкладчики, которые размещают на условиях акции вклады до 27 ноября, получат + 50 грн и участвуют в розыгрыше 50 тыс. грн!
Где проводится акция – по всей территории Украины (исключение: АР Крым, неподконтрольная территория Донецкой, Луганской областей).
Банки, участвующие в акции: Укрсиббанк, ПУМБ, Кредит Днепр, Банк Сич, Идея Банк, Агропросперис.
Чтобы принять участие в акции. Выбрать банк для депозита. Оформить заявку на сайте Минфина, где указать ФИО, город проживания и контактные данные вкладчика. В течение 30 календарных дней с даты подачи заявки открыть депозит.
Минимальная сумма вклада – от 15 тыс. грн или 600 долларов/евро.
Минимальный срок – от 3 месяцев.
Подтвердить открытие депозита на специальной странице «Минфина».
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