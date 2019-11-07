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Куда и когда украинцы съезжают от родителей (инфографика)

Куда и когда украинцы съезжают от родителей (инфографика)

Каждый пятый украинец съезжает от родителей до совершеннолетия.

Об этом свидетельствует аналитика сайта OLX Недвижимость.

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“78% украинцев хотя бы один раз переезжали от родителей. Из них 6% съезжали дважды, а 10% вернулись и сейчас живут с родителями. Чаще всего, в 39% случаев, меняют место жительства в возрасте 18-22 лет. Обучение и брак – топ-причины первого переезда. При выборе помещения украинцы больше всего внимания обращают на расположение, стоимость и состояние жилья”, – говорится в сообщении.

Самое популярное жилье для первого переезда:

  • 36% – съемное жилье;
  • 3 из 10 указали, что съехали в собственное жилье;
  • четверть впервые переезжает в общежитие, среди них наибольшая доля студентов – 42%;
  • молодежь и люди в возрасте до 45 лет во время первого переезда вдвое чаще предпочитают арендовать жилье, чем те, кто старше;
  • у тех, кому 45+, скорее всего, было время подсобрать денег и купить собственное жилье, доля таких составляет 38%.

Причины переезда:

  • топ-причиной переезда стало обучение в другом городе, четверть украинцев выбрали этот вариант;
  • 21% переехали из-за брака;
  • желание жить с партнером или партнершей, 17% ответов.

В каком городе выгоднее сдавать жилье

ТОП-4 критерия выбора жилья:

  • 60% тех, кто живет отдельно от родителей, имеют собственное жилье;
  • 3 из 10 арендуют жилье;
  • 44% украинцев искали недвижимость через специализированные сайты;
  • 37% доверяют старым методам и советуются с родственниками и знакомыми.

Какие критерии жилья самые важные при поиске:

  • расположение (42% ответов);
  • стоимость помещения (35%);
  • состояние недвижимости (29%);
  • меньше всего украинцы обращают внимание на этаж, озеленение местности и возраст дома.

Интересно, что стоимость жилья отметили как важную все, кроме тех, кто уже живет отдельно, но не в общежитии. К сравнению, для людей, которые живут в общежитии, цена на втором месте, а для тех, кто сразу переехал от родителей в съемное или собственное жилье, – на седьмом. Для них важнее количество комнат и инфраструктура района. Стоит отметить, что среди этих половина респондентов выбрали вариант “Другое” и 20% не решали, где им жить, поскольку получили жилье в наследство, в подарок или бесплатно на работе.

По материалам Finance.UA
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