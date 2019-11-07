Куда и когда украинцы съезжают от родителей (инфографика)

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Каждый пятый украинец съезжает от родителей до совершеннолетия.
Об этом свидетельствует аналитика сайта OLX Недвижимость.
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“78% украинцев хотя бы один раз переезжали от родителей. Из них 6% съезжали дважды, а 10% вернулись и сейчас живут с родителями. Чаще всего, в 39% случаев, меняют место жительства в возрасте 18-22 лет. Обучение и брак – топ-причины первого переезда. При выборе помещения украинцы больше всего внимания обращают на расположение, стоимость и состояние жилья”, – говорится в сообщении.
Самое популярное жилье для первого переезда:
Причины переезда:
ТОП-4 критерия выбора жилья:
Какие критерии жилья самые важные при поиске:
Интересно, что стоимость жилья отметили как важную все, кроме тех, кто уже живет отдельно, но не в общежитии. К сравнению, для людей, которые живут в общежитии, цена на втором месте, а для тех, кто сразу переехал от родителей в съемное или собственное жилье, – на седьмом. Для них важнее количество комнат и инфраструктура района. Стоит отметить, что среди этих половина респондентов выбрали вариант “Другое” и 20% не решали, где им жить, поскольку получили жилье в наследство, в подарок или бесплатно на работе.
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