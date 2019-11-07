Куда и когда украинцы съезжают от родителей (инфографика)

Каждый пятый украинец съезжает от родителей до совершеннолетия.

Об этом свидетельствует аналитика сайта OLX Недвижимость.

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“78% украинцев хотя бы один раз переезжали от родителей. Из них 6% съезжали дважды, а 10% вернулись и сейчас живут с родителями. Чаще всего, в 39% случаев, меняют место жительства в возрасте 18-22 лет. Обучение и брак – топ-причины первого переезда. При выборе помещения украинцы больше всего внимания обращают на расположение, стоимость и состояние жилья”, – говорится в сообщении.

Самое популярное жилье для первого переезда:

36% – съемное жилье;

3 из 10 указали, что съехали в собственное жилье;

четверть впервые переезжает в общежитие, среди них наибольшая доля студентов – 42%;

молодежь и люди в возрасте до 45 лет во время первого переезда вдвое чаще предпочитают арендовать жилье, чем те, кто старше;

у тех, кому 45+, скорее всего, было время подсобрать денег и купить собственное жилье, доля таких составляет 38%.

Причины переезда:

топ-причиной переезда стало обучение в другом городе, четверть украинцев выбрали этот вариант;

21% переехали из-за брака;

желание жить с партнером или партнершей, 17% ответов.

ТОП-4 критерия выбора жилья:

60% тех, кто живет отдельно от родителей, имеют собственное жилье;

3 из 10 арендуют жилье;

44% украинцев искали недвижимость через специализированные сайты;

37% доверяют старым методам и советуются с родственниками и знакомыми.

Какие критерии жилья самые важные при поиске:

расположение (42% ответов);

стоимость помещения (35%);

состояние недвижимости (29%);

меньше всего украинцы обращают внимание на этаж, озеленение местности и возраст дома.

Интересно, что стоимость жилья отметили как важную все, кроме тех, кто уже живет отдельно, но не в общежитии. К сравнению, для людей, которые живут в общежитии, цена на втором месте, а для тех, кто сразу переехал от родителей в съемное или собственное жилье, – на седьмом. Для них важнее количество комнат и инфраструктура района. Стоит отметить, что среди этих половина респондентов выбрали вариант “Другое” и 20% не решали, где им жить, поскольку получили жилье в наследство, в подарок или бесплатно на работе.