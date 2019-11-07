В Киеве собираются запустить в тестовом режиме систему «Зеленая волна»

В Киеве собираются запустить систему «Зеленая волна», которая обеспечит приоритетный проезд скорых, пожарных и других автомобилей спецтранспорта. Тестовый запуск пилотной платформы планируется в начале 2020 года, в данный момент над ней работает компания GlobalLogic, сообщает Na Chasi.

Компания хочет помочь обеспечить беспрепятственный проезд для спецтранспорта, оптимизировать дорожное движение таким образом, чтобы скорая и пожарная машина всегда имела зеленый свет, так называемую «зеленую волну». Основным показателем эффективности работы служб спасения есть время, за которое они приезжают на вызов, тушат пожар, доставляют пострадавшего в больницу и т.п. Чем короче это время, тем больше человек можно успеть спасти.

В Украине уже существует много различных наработок в этом направлении: камеры на дорогах, управляемые светофоры с подключением к Интернету, хорошее 4G-покрытие в крупных городах. Также на рынке появляются автомобили, которые могут подключаться к сети и общаться между собой.

Однако, проблема заключается в том, что сейчас украинские города имеют достаточно разнообразную инфраструктуру — что-то им досталось в наследство из прошлого века, а что-то современное установлено в последние годы. И поскольку все эти системы не подключены к интернету и между собой никак не взаимодействуют, внедрить технологические решения — достаточно комплексная задача.

Именно поэтому, для управления трафиком в первую очередь необходимо подключить светофоры и другие объекты инфраструктуры к интернету и создать облачную среду для сбора и обработки информации. Кроме этого, необходимы и другие средства сбора данных — камеры видеонаблюдения, средства для измерения скорости транспорта. Это постепенно вводится в Киеве и способно существенно повысить эффективность управления городским трафиком.