В Райффайзене прокомментировали задержание экс-заместителя Гонтаревой

В Райффайзен банк Аваль убеждены, что с задержанного председателя правления банка и экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарука будут сняты все подозрения.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В банке заверяют, что задержание никак не связано с исполнением Писаруком обязанностей председателя правления Райффайзен Банка Аваль.

“Мы убеждены в том, что с г-на Писарука будут сняты все подозрения в неправомерных действиях и что он всегда придерживался наивысших профессиональных и этических норм, работая как в Райффайзен Банке Аваль, так и в течение многих лет в МВФ и других международных институциях”, – прокомментировал событие председатель Наблюдательного совета Райффайзен Банка Аваль Мартин Грюлль.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в ходе следственных действий в “Райффайзен Банке” задержали семь человек – бывших и действующих должностных лиц Национального банка.