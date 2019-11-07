Страны ЕС призвали ввести всеобщий налог на авиабилеты

Девять стран ЕС призвали ввести всеобщий налог на авиацию.

Об этом они заявили в письме к Франсу Тиммермансу – заместителю председателя Еврокомиссии, который отвечает за вопросы экологии.

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По задумке инициаторов, среди которых министры финансов Германии, Франции, Нидерландов и Швеции, это должно стать платой за загрязнение окружающей среды и поставить все страны ЕС в одинаковые рамки.

Помимо этого, в качестве дополнительной аргументации указывается, что авиация не так обременена налогами по сравнению с другими видами транспорта. Отрасль освобождена от некоторых акцизов, а с международных авиарейсов не взимается НДС.

Налог на авиацию в странах ЕС:

Германия ввела налог на авиабилеты еще в 2011 году: с вылетающих авиапассажиров взимается сбор в размере от 7,38 евро до 41,49 евро в зависимости от дальности рейса;

Швеция с 1 апреля 2018 года ввела налог на авиабилеты, который составляет 60-400 крон (5,6-37,3 евро) в зависимости от дальности перелета;

Франция планирует ввести налог с 2020 года: с пассажиров эконом-класса будет взиматься сбор 1,5 евро при вылете в страны ЕС и 3 евро при вылете за пределы ЕС, для пассажиров бизнес-класса – 9 евро и 18 евро соответственно.