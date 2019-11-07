Страны ЕС призвали ввести всеобщий налог на авиабилеты

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Девять стран ЕС призвали ввести всеобщий налог на авиацию.
Об этом они заявили в письме к Франсу Тиммермансу – заместителю председателя Еврокомиссии, который отвечает за вопросы экологии.
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По задумке инициаторов, среди которых министры финансов Германии, Франции, Нидерландов и Швеции, это должно стать платой за загрязнение окружающей среды и поставить все страны ЕС в одинаковые рамки.
Помимо этого, в качестве дополнительной аргументации указывается, что авиация не так обременена налогами по сравнению с другими видами транспорта. Отрасль освобождена от некоторых акцизов, а с международных авиарейсов не взимается НДС.
Налог на авиацию в странах ЕС:
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