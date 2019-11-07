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В законе о детских автокреслах нашли лазейки, позволяющие избежать штрафа

В законе о детских автокреслах нашли лазейки, позволяющие избежать штрафа

В законе для водителей о штрафах за перевозку детей без автокресла нашли лазейки. Об этом рассказал глава Всеукраинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк, пишет «Я и закон».

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По словам эксперта, данный закон говорит о том, что запрещается перевозить детей в авто без использования спецсредств. Однако, как отметил Антонюк, какие именно спецсредства, в законе не указано.

«На сайте Верховной Рады есть определение категории «специальные средства». Там сказано, что спецсредства – это резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Читая этот закон, любой юрист вам скажет, что для того, чтобы везти ребенка, вы должны в автомобиле с ремнями безопасности использовать резиновые дубинки, наручники, слезоточивый газ. Если везете двоих детей, одному даете дубинку, другому * наручники, и тогда вы придерживаетесь правил дорожного движения», – отметил он.

Также Антонюк добавил, что в закон внесли новые требование по перевозкам детей в такси. Однако в ПДД говорится о том, что в такси можно перевозить пассажиров, не пристегиваясь ремнями безопасности, и эти нормы никто не отменил.

Депутаты во втором чтении поддержали закон №1150, который устанавливает новые правила перевозки детей в транспортных средствах. За нарушение данных норм предусмотрен штраф в 510 грн, а при повторном нарушении – 850 грн.

По материалам УБР
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