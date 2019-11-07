Межбанк: Нацбанк не будет противиться росту котировок

Вторник на валютном рынке пройдет очень интересно и с активным ростом объемов операций. По нашим прогнозам, статистика межбанка вырастет как минимум до $220-270 млн при заключении до 510-650 сделок. Причинами такого увеличения рынка будут два фактора:

1) Выход на торги всего отложенного спроса и предложения по доллару, которые возникли у украинских клиентов из-за выходного понедельника в США (отмечали День Ветеранов). Из-за того, что американские банки не работали – украинский межбанк работал на условиях ТОМ (расчеты в гривне сегодня, поставка доллара — завтра). Это не популярный формат расчетов среди наших компаний и поэтому они просто перенесли свои операции по доллару сразу на сегодня;

2) Проведение сегодня аукциона Минфина по размещению гривневых и валютных ОВГЗ. Предлагается облигаций на 3,3 млрд гривен по номиналу и на $300 млн. По срокам и доходности это достаточно привлекательные бумаги для инвесторов. Особенно на 1064 дня в гривне на 2,5 млрд и на $300 млн на 764 дня. Это активизирует нерезидентов и местных игроков в части продажи и покупки валюты на торгах под это размещение Минфина.

НБУ постарается выкупить максимальный объем предложения доллара на межбанке у нерезидентов через Matching, что удержит курс от серьезного проседания. В случае же роста котировок (если вдруг украинские и иностранные покупатели валютных облигаций решат не заводить доллар из-за рубежа, а купить ее на нашем межбанке) — Нацбанк не будет тратить резервы, а предпочтет просто наблюдать за этим со стороны и таким образом не будет противиться росту котировок.

Наличный рынок по прежнему будет «жить своей жизнью» и учитывая ограниченный спрос на валюту со стороны населения – особо задирать ценники в обменниках не станет даже в случае, если котировки межбанка пойдут вверх на действиях отдельных крупных покупателей валютных облигаций.

Мы ожидаем на сегодня значительный рост объемов торгов с попытками ситуативно покачать котировки за счет диспропорций по спросу и предложению со стороны нерезидентов и местных игроков в течении сессии. По нашему прогнозу коридор по доллару на вторник составит 24,40-24,65 гривен и обвала котировок не произойдет. Даже если нерезиденты и украинские покупатели ОВГЗ будут активно продавать валюту под аукцион – весь излишек доллара будет выкупаться Нацбанком, что и подстрахует его курс на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,49 / 24,51

евро – 27,02 / 27,04

российский рубль – 0,3834 / 0,3842

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