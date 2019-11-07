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Французский ритейлер открывает новый магазин в Украине

Французский ритейлер открывает новый магазин в Украине

Decathlon открывает 23 ноября в Киеве на улице Берковецкой, 6, рядом с ТРЦ “Ашан” и ТРЦ Lavina Mall новый магазин. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.

Площадь магазина составит 3 тысячи квадратных метров. Там будет представлено 5 тысяч единиц товаров, что на 1800 больше, чем в ритейл-парке Петровка.

В новом магазине будет максимально представлена зимняя коллекция. Впервые в Украине компания представит бренд Wed“ze, который разрабатывает и производит продукцию для зимних видов спорта.

Отметим, что Decathlon является крупнейшим ритейлером спортивных товаров в мире и насчитывает более 1500 магазинов в более чем 50 странах мира.

Ранее турецкий ритейлер LC Waikiki открыл двухэтажный магазин в Ивано-Франковском торговом центре “Велес”, который будет крупнейшим в украинской сети компании: его общая площадь составит 1777 квадратных метров, а торговая — 1415 квадратных метров.

Напомним, 21 сентября 2019 года датский ритейлер JYSK открыл в Киеве магазин в формате 3.0. Современный концепт позволил не только разместить студию и обновленную кассовую зону, но и специальные выставочные зоны с готовым решением дизайна интерьера.

А ритейл-оператор Inditex Group открывает 7 новых магазинов сети общей площадью 7,4 тысяч квадратных метров в открывшемся ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева.

По материалам Дело
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