Киев на работу светофоров с начала года израсходовал почти 2,5 млн грн

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С января по октябрь текущего года Киев потратил на оплату электроэнергии для работы светофорных объектов почти 2,5 млн грн.
Об этом сообщили в КП “Центр организации дорожного движения” в ответ на запрос.
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“На территории города Киева действующих светофорных объектов 755, 685 из которых находятся на балансе предприятия. За десять месяцев текущего года предприятием на оплату электроэнергии, необходимой для работы светофорных объектов, находящихся на балансе, было израсходовано бюджетных средств 2 457 187,67 грн”, – говорится в сообщении.
По информации предприятия, за октябрь было израсходовано 238 994,94 грн бюджетных средств на оплату электроэнергии для работы светофорных объектов.
Ранее Finance.ua сообщал, что правительство привлечет €450 млн кредита для развития трансъевропейской транспортной сети.
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