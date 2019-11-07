Лучшие города для предпринимателей — рейтинг

Компания Movinga опубликовала рейтинг 75 лучших городов для предпринимательской деятельности.

Города-участники сравнивали по таким категориям: простота открытия ресторанного бизнеса, открытие технологического/цифрового бизнеса, открытие бизнеса по импорту/экспорту.

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Топ-5 городов для предпринимателей — общий рейтинг:

Лондон;

Барселона;

Нью-Йорк;

Сингапур;

Амстердам.

По данным рейтинга, лучшими городами в ресторанной индустрии назвали Лиссабон, Барселону и Стамбул.

В Сингапуре, Шанхае и Амстердаме, согласно исследованию, лучшие всего вести бизнес в сфере импорта/експорта.

В сфере технологий тройкой лидеров стали Сан-Франциско, Лондон и Нью-Йорк.

Полный рейтинг городов .