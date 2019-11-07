Где в Киеве появятся "умные" фонари

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В Киеве продолжается капитальный ремонт сетей наружного освещения. В ее рамках проходит замена ртутных и натриевых светильников на светодиодные.
Об этом сообщает “Киевгорсвет”.
В частности, сейчас замена фонарей проходит на следующих магистралях:
Также в городе заработала новая смарт-система, которая отвечает за управление, автоматически диагностирует новое освещение и быстро вычисляет проблемные места в сетях наружного освещения.
“Эта система позволяет экономить рабочее время и бюджетные средства Киева. За 9 месяцев нашему предприятию удалось сэкономить 12 млн. грн”, – сообщил директор КП “Киевгорсвет” Владимир Круценко.
Как сообщалось, уличное освещение в Дарницком, Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах столицы обещают привести в порядок. По мнению властей, внешнее освещение тут устаревшее, требует срочного ремонта, а на некоторых объектах его вообще нет.
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