Где в Киеве появятся "умные" фонари

В Киеве продолжается капитальный ремонт сетей наружного освещения. В ее рамках проходит замена ртутных и натриевых светильников на светодиодные.

Об этом сообщает “Киевгорсвет”.

В частности, сейчас замена фонарей проходит на следующих магистралях:

проспект Победы;

проспект Григоренко;

Харьковское шоссе;

развязка возле метро “Славутич” и “Осокорки”;

развязка возле метро “Позняки” и “Харьковская”;

улица Попудренко;

улица Драгоманова;

улица Зодчих;

улица Лесная;

улица Саперно-Слободская.

Также в городе заработала новая смарт-система, которая отвечает за управление, автоматически диагностирует новое освещение и быстро вычисляет проблемные места в сетях наружного освещения.

“Эта система позволяет экономить рабочее время и бюджетные средства Киева. За 9 месяцев нашему предприятию удалось сэкономить 12 млн. грн”, – сообщил директор КП “Киевгорсвет” Владимир Круценко.

Как сообщалось, уличное освещение в Дарницком, Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах столицы обещают привести в порядок. По мнению властей, внешнее освещение тут устаревшее, требует срочного ремонта, а на некоторых объектах его вообще нет.