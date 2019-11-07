Полностью отопительный сезон начался в шести областях

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В Украине полностью отопительный сезон всех социальных и жилых объектов начался в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.
Сообщается, что по состоянию на 11 ноября на 100% подключены к отоплению Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
Также полностью к отоплению подключены жилые дома в Черниговской области.
Среди социальной сферы 100% объектов отапливаются в Житомирской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.
В целом в Украине отопление жилых домов начато на 94,2%, социальных объектов – на 97,8%.
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