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Полностью отопительный сезон начался в шести областях

Полностью отопительный сезон начался в шести областях

В Украине полностью отопительный сезон всех социальных и жилых объектов начался в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 11 ноября на 100% подключены к отоплению Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Также полностью к отоплению подключены жилые дома в Черниговской области.

Среди социальной сферы 100% объектов отапливаются в Житомирской, Николаевской, Сумской и Хмельницкой областях.

В целом в Украине отопление жилых домов начато на 94,2%, социальных объектов – на 97,8%.

По материалам РБК-Украина
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