К проекту «Ліс у смартфоні» подключилось еще три области

Меньше месяца назад Государственное агентство лесных ресурсов Украины (Гослесагентство) запустило пилотный проект электронного реестра лесорубочных билетов «Ліс у смартфоні» в трех областях (Черниговской, Полтавской и Ровенской). Сегодня же пресс-служба КМУ объявила о расширении доступности нового электронного сервиса еще на три области: Киевскую, Волынскую и Тернопольскую.

Напомним, инструмент призван помочь в борьбе с нелегальной вырубкой лесов. Он предоставляет возможность любому желающему быстро проверить наличие разрешения на вырубку деревьев на конкретном участке леса, просто указав место на карте. Правда, сам сервис пока доступен только в веб-версии (хоть и есть мобильная версия), а для загрузки онлайн-карты потребуется подключение к интернету.

В случае выявления нарушений сознательных граждан просят обращаться в полицию или Гослесагентство, чтобы вместе бороться с проблемой.

По состоянию на 11 ноября в реестре есть записи о 30,6 тыс. выданных разрешений на вырубку леса.

Ранее в правительстве обещали к концу года распространить проект на всю Украину. Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется. Не так давно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в бюджете на 2020 год не нашлось денег на инициативу «Держава в смартфоні», частью которой и является «Ліс у смартфоні», но затем премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что деньги все же есть.

В то же время в КМУ еще раз анонсировали скорый запуск реестра билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав.