В Госспецсвязи выступили за переход на новые стандарты защиты информации

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В Госспецсвязи считают, что в Украине актуальным является переход на современные стандарты, в частности, на рискоориентированные стандарты защиты информации, и будут предлагать внедрять Кабинету Министров. Об этом заявил глава службы Валентин Петров.
Так, Петров провел заседание общественного совета при Администрации Госспецсвязи. Во время заседания он обозначил основные задачи, проблемные факторы и миссию, трансформационные задачи совершенствования Госспецсвязи. Среди них – вопросы защиты объектов критической инфраструктуры, информационной и кибербезопасности, деятельности Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, вопросы регулирования и перехода на новые стандарты отрасли.
Петров сообщил представителям общественности, что Государственная служба должна сосредоточиться прежде всего на задачах национальной безопасности. “Самое важное сегодня – это дерегуляция. То есть мы максимально должны отдалиться от бизнеса. Наша задача – защитить те системы, где циркулируют государственные секреты”, – добавил Петров.
Он пояснил, что сегодня “важным является постепенный отход от КСЗИ (комплексная система защиты информации), и насущным является переход на современные стандарты, в частности, на ризикорієнтовані стандарты защиты информации”. “Мы будем предлагать это внедрять Кабинету Министров, мы имеем в этом полное понимание с Министерством цифрового развития и трансформации Украины. Наше дело – это техническое обеспечение системы управления государством, национальная безопасность и системы кризисного управления”, – сказал глава Госспецсвязи.
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