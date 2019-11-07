В Запорожье доставили первый из девяти троллейбусов из Нидерландов (фото)

Запорожье начало получать б/у двухсекционные автобусы из Нидерландов. Сегодня в город прибыла первая из девяти машин, запланированных к поставке.

Об этом ЦТС пишет, ссылаясь на информацию городского головы Запорожья Владимира Буряка.

“Эти троллейбусы рассчитаны на перевозку 120 пассажиров. Люди смогут ездить в комфортных условиях, потому что в салоне есть системы отопления и кондиционирования. В этом году мы уделили наибольшее внимание именно обновлению троллейбусного парка города, ведь этот транспорт является экологичным”, – заявил Буряк.

Отметим, что троллейбусы Van Hool AG 300T, которые начало получать Запорожье, ранее эксплуатировались в нидерландском Арнеме.