Арест счетов компании, выпускавшей бонды Газпрома в Азии: реакция Нафтогаза

Нафтогаз добился ареста в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций российского монополиста в японских иенах. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

“Нафтогаз добился ареста в отношении SPV-компании для выпуска еврооблигаций российского монополиста в японских иенах — GazAsia Capital S.A., сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций Газпрома”, – написали в компании.

Отмечается, что в случае, если Газпром еще некоторое время будет “игнорировать решение международного арбитража, играть в несознанку и не замечать аресты своих активов”, его “единственной надеждой останутся государственные дотации”.

“Сейчас Газпром задолжал Нафтогазу почти 3 млрд долларов (более 12 млрд долл. мы требуем в новом арбитраже). В ряде иностранных юрисдикций ведется судебная работа по признанию и принудительному исполнению решений арбитража. В сообщении есть тезис, будто Газпром выбрал юрисдикцию Великобритании, „суды которой защитили активы Газпрома от исков Нафтогаза“. Не знаем, кто автор тезиса, но предполагаем, что его цель — усыпить бдительность потенциальных инвесторов Газпрома, ведь именно Великобритания является одной из самых успешных юрисдикций для Нафтогаза с точки зрения процессов принудительного исполнения арбитражного решения”, – говорится в сообщении пресс-службы.

В Нафтогазе напомнили, что на сегодня в качестве обеспечительной меры Газпром по решению суда уже оплатил 345 млн долларов США, из которых 200 млн — по решению Английского коммерческого суда.