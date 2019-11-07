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ФЛП не нужны кассовые аппараты для банковских операций - Налоговая

ФЛП не нужны кассовые аппараты для банковских операций - Налоговая

Предпринимателю не надо использовать кассовые аппараты (РРО), если расчеты за приобретенный товар (услугу) оплачиваются со счета на счет без платежных карт – как безналично, так и через кассу банка.

Такое разъяснение закона о применении РРО разместила ГНС на официальной странице.

“То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом.

Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца”, – отметил глава ГНС Сергей Верланов.

ГНС отмечает, что в этих случаях “срабатывает” освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона о применении РРО.

Если расчеты за товар или услугу состоялись с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение “расчетной операции” для целей упомянутого закона.

“Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять”, – уточнил Верланов.

По материалам Економічна Правда
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