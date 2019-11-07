Как украинские банки готовят к новому кризису - эксперт

В краткосрочной перспективе украинские банкиры прогнозируют еще большее проседание валютного курса. В следующем году, по их мнению, вполне вероятно, что котировки по доллару вернутся к отметке в 27 грн. Но это не то, о чем стоит волноваться при плавающем курсе.

Больше финансистов тревожит надвигающийся кризис и вопрос его прохождения с минимальным ущербом для экономики. Украина сейчас находится в довольно неплохом состоянии, но дальнейшее ее укрепление позиций зависит от большого количества факторов.

Как украинские банки готовятся к новому мировому финансовому кризису, UBR.ua рассказал директор корпоративного бизнеса в Райффайзен Банк Аваль (Украина) Руслан Спивак.

«Мне кажется, что МВФ в текущий момент является gate keeper`ом скорости реформирования страны. Можно по-разному относиться к требованиям и политике, но в неустойчивых экономиках, как Украина, в развивающихся странах, хорошо, когда есть такой gate keeper. Но важно иметь и свой план действий, который в итоге должен идти на благо населения страны», — отметил в беседе с UBR.ua Спивак.