Проект о легализации игорного бизнеса требует значительной доработки - АМКУ

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Законопроект №2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» не решает проблемы по разграничению лотерей и других азартных игр, которые маскируются под лотерейную деятельность, и требует значительной доработки.
Об этом сказала начальник отдела административных и общих услуг Департамента исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ Галина Верцимаха, сообщает корреспондент агентства.
“На сегодня я озвучу неофициальную позицию комитета, поскольку еще нет официального письма по результатам анализа законопроекта, однако мы его проанализировали и согласны с тем, что он требует доработки. Если не акцентировать внимание на технических вопросах, которые требуют уточнения, то основной момент – этот законопроект не решит те глобальные проблемы, которые есть на сегодня относительно разграничения лотерей и других азартных игр, маскирующихся под лотерейную деятельность. Это попытка объединить в одном законе как азартных игр, так и лотерей. Здесь и отсутствие разграничения понятия по игорному оборудованию, что именно является лотерейным оборудованием, а что оборудованием, которое используется в других видах азартных игр”, – сказала Верцимаха.
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