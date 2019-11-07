По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,034 млн и 36,811 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,57-24,58 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 66, 845 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,5800 – 10 000

24,5800 – 25 000

24,5700 – 155 555

24,5700 – 35 000

24,5700 – 33 333

24,5700 – 20 000

24,5700 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,5800 – 10 000

24,5800 – 39 000

24,5800 – 30 000

24,5800 – 10 000

24,5800 – 49 000

24,5800 – 30 000

24,5800 – 40 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6112 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,5526 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.