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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,034 млн и 36,811 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,57-24,58 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 66, 845 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,5800 – 10 000
24,5800 – 25 000
24,5700 – 155 555
24,5700 – 35 000
24,5700 – 33 333
24,5700 – 20 000
24,5700 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,5800 – 10 000
24,5800 – 39 000
24,5800 – 30 000
24,5800 – 10 000
24,5800 – 49 000
24,5800 – 30 000
24,5800 – 40 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,6112 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,5526 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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