5 способов узнать настоящий пробег б/у автомобиля

Некоторые автомобилисты при продаже своих машин поддаются искушению отмотать одометр, чтобы получить больше денег. Но существуют довольно простые способы узнать настоящий пробег б/у автомобиля.

Документы

При покупке автомобиля прежде всего нужно проверить его документы. Конечно, документы тоже подделывают, поэтому будьте готовы и к такому развитию ситуации. Если же документов на автомобиль нет, то советуем вам хорошо подумать, прежде чем его покупать.

Внешний вид

Помните, что внешне автомобиль должен соответствовать цифрам пробега на одометре. Салон тоже должен выглядеть в соответствии с заявленным пробегом. Если салон потертый, а на одометре не такой уж и большой пробег, то задумайтесь над причиной этой разницы.

Должно насторожить вас и слишком идеальное состояние лакокрасочного покрытия, сидений, руля, и др. Это явный признак, что их красили или меняли.

Проверка истории автомобиля

В Украине с 2018 года работает специальный электронный кабинет водителя, где можно проверить по VIN-коду историю любого автомобиля. Вообще, информацию по машинам можно получить из разных источников.

Проверка данных одометра

Если цифры на одометре не очень ровные, то это может свидетельствовать, что его отматывали. Внимательно приглядитесь к щитку приборов, возможно, вы заметите следы, что его снимали.

Электронный одометр проверяется специальной программой. Сейчас есть несколько приложений для смартфона, которые обнаруживают манипуляции с цифровым одометром. Информация о пробеге содержится в модуле памяти.

Посещение сервиса

Точно узнать о том, отматывали ли одометр или нет, можно на сервисе со специальным диагностическим оборудованием. Такое оборудование не обманешь.