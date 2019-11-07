Полиция для проверки прав не должна доказывать законность остановки автомобиля — суд

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Верховный суд Украины в своем решении от 25 сентября пришел к выводу, что инспектор полиции для проверки водительского удостоверения не обязан доказывать законность остановки автомобиля.
В 2017 году в Виннице инспектор полиции остановил водителя и оштрафовал его за отсутствие водительского удостоверения и регистрационного документа на автомобиль. Водитель не согласился со штрафом и оспорил его в суде.
Водитель утверждал, что он не нарушал ПДД, и поэтому у полиции якобы не было оснований для его остановки, проверки прав и привлечения его к административной ответственности. Суд первой инстанции частично удовлетворил его требования, указав, что ответчиком не предоставлены доказательства совершения водителем административного правонарушения.
В конечном итоге дело дошло до Верховного суда, который, изучив все материалы, встал на сторону полиции. Сотрудники полиции имеют право проверять наличие у водителей прав, регистрационного документа на ТС, страхового полиса. В свою очередь водитель, в соответствии с ПДД, должен иметь при себе эти документы и показывать их полиции.
Доказывать законность остановки автомобиля инспектор полиции для проверки водительского удостоверения не обязан.
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