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Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать доллары

Экономист посоветовал украинцам, когда лучше продавать доллары

Курс доллара в Украине в 2020 году будет зависеть от газовых переговоров Украины и России. Украинцам не стоит продавать свои доллары, пока не прояснится судьба контракта на транзит газа.

Об этом рассказал экономист Илья Несходовский.

Он перечислил факторы, влияющие на курс. “Если у тебя сейчас доллары, то я бы подождал конца декабря-начала января. Тогда бы принял решение. Если подписан транзитный контракт, то это означает, что ты можешь продавать. Если не подписан – лучше придержать, потому что неизвестно, что будет к середине следующего года”, – заявил Несходовський.

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Экономист отметил неопределенность ситуации с транзитным договором между Украиной и Россией: “В случае, если его нет, это минус 3 млрд долларов нашего внешнеэкономического баланса и соответствующего влияния на курс нашей национальной валюты”.

Среди других факторов, влияющих на курс доллара, эксперт назвал цены на мировых рынках на украинский экспорт – металлургическую и сельскохозяйственную продукцию. Также, по его словам, на курс влияют нерезиденты, которые заводят валюту в Украину и скупают облигации внутреннего государственного займа.

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По материалам Обозреватель
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