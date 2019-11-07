Аскольд Клюс: потерянный багаж - не потерянный отпуск! Как его вернуть и получить компенсацию

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Время паковать чемоданы! Наконец-то отпуск, который проведете с любимым человеком. Кладете в чемодан лучшие рубашки, она — соблазнительные платья. И вот приземляетесь где-то на побережье Италии, но что-то не так: минут 20 ждете, когда появится ОН — ваш чемодан. Проходит еще минут 15, и вы понимаете, что произошло именно это — вы в отпуске без любимых вещей! Ваш чемодан потеряли… И все ваше доверие к авиакомпании, стюардессе, что так приветливо улыбалась, – развеялось…
Достаточно! Нет необходимости портить себе отпуск, оно того не стоит. Почему? Сейчас расскажу.
Что делать, если ваш чемодан потеряли?
1). Успокойте любимую и себя. Этот пункт один из важнейших, как только выполните его, все остальные пункты пройдут быстро и с хорошим настроением.
2). Обратитесь в офис LOST & FOUND. Как только вы поняли, что ваш багаж потерян, найдите офис LOST & FOUND – это совсем не трудно, он есть в каждом аэропорту, в зале прилета.
3). Там вы должны заполнить некоторые документы и описать ваш чемодан (не волнуйтесь — это несложно, даже если ваш английский хромает, во многих аэропортах есть картинки, где вы просто отмечаете похожую на ваш чемодан). Обычно ваш багаж найдут через один или два дня.
Перейдем к самому приятному – компенсации
Согласно Монреальской конвенции, ответственность авиакомпании в случае потери или задержки багажа ограничивается 1240 EUR на одного пассажира в зависимости от обменного курса.
Некоторые авиакомпании предлагают установить сумму расходов в первый день, чтобы покрыть экстренные покупки до момента доставки утраченного багажа.
Иногда авиакомпаний выдают набор предметов первой необходимости: пасту, мыло, зубную щетку, белье. Но вы же понимаете, что возмещение за задержку багажа вы получаете только в случае, если пункт прилета не является местом постоянного проживания.
Про компенсацию за полную утрату багажа
Да-да! Если вы ждете багаж уже в течение 21 дня, он официально считается потерянным, и в таком случае авиакомпания выплачивает компенсацию. Так же, как и существует компенсация за отмену авиарейсов, есть и компенсация за потерянный багаж.
Вы должны будете составить список вещей, которые были в вашем чемодане на время его потери. Достаточно часто авиакомпании могут требовать чеки за эти вещи.
В любом случае, вы имеете право обратиться в суд в течение двух лет со дня исчезновения багажа.
Но иск в суд с заявлением «в моем чемодане было кольцо моей прабабушки с тремя бриллиантами! Прошу выплатить мне 50 000 долларов!» будет неуместным, ведь авиакомпании предупреждают, что ценные вещи стоит перевозить в ручной клади.
Благодаря этой простой инструкции ваш отпуск будет спасен, и вы можете не бояться потери багажа. Да, бывают разные приключения и неожиданности, но такая неожиданность может порой даже принести дополнительные средства.
Аскольд Клюс, основатель компании MyAviaHelp
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