В НБУ рассказали, какие банки больше не будут проходить стресс-тестирование

Нацбанк будет исключать из перечня подлежащих стресс-тестированию банки, которые по итогам 2018-2019 годов успешно прошли стресс-тест.

Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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“Глядя на результаты работы банков, мы будем исключать из перечня подлежащих стресс-тестированию банки, которые по итогам 2019 и 2018 года успешно прошли стресс-тест.

То есть те банки, которые последние два года не нуждались в докапитализации по итогам стресс-теста, они стресс-тестироваться в следующем году не будут”, – рассказала Рожкова.

“Банки, которые нуждались в докапитализации в 2018-2019 годах или только в 2018 году, пройдут еще один этап стресс-тестирования, чтобы мы были уверены, что все уроки, домашнее задание и вся домашняя работа банками реально выполнены”, – добавила она.