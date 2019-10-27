Проезд в поездах в октябре подешевел

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Проезд в железнодорожном пассажирском транспорте в октябре подешевел на 5,3%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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“Цены на транспорт в целом снизились на 0,7% в основном из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и на автомобильном на 1,8%”, – отметили в Госстате.
Ранее Finance.ua сообщал, что Укрзализныця увеличила срок продажи билетов пассажиры могут покупать заранее билеты за 60 суток до отправления.
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