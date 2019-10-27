Премьер рассказал, от чего зависит экономический рост Украины

Уровень экономического роста Украины зависит от успешности борьбы с коррупцией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает пресс-служба правительства.

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По его словам, важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря провести независимый качественный отбор на должность руководителя национального органа по борьбе с коррупцией.

«Правительство делает все от него зависящее, чтобы перезагрузить работу НАПК. Мы будем максимально быстро принимать решения, выбирать наиболее честных, профессиональных людей с хорошей репутацией. В этом духе мы избрали Комиссию, которая состоит именно из таких людей, способных принимать независимые решения», – сказал Алексей Гончарук.

Он выразил надежду, что вновь созданная независимая Комиссия выберет человека, который перезапустит работу национального органа по борьбе с коррупцией.