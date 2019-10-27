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Гончарук назвал первоочередную задачу для АМКУ

Гончарук назвал первоочередную задачу для АМКУ

Первоочередная задача, которую правительство возлагает на Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) — усиление конкуренции на рынках с естественными монополиями.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Межправительственной встречи по вопросам реформы конкурентного права.

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“Правительственная программа возлагает на Комитет большое количество задач. Это, прежде всего, усиление конкуренции на рынках газа, электроэнергии, железнодорожных перевозок, то есть в тех областях, которые были естественными монополиями”, – отметил Гончарук.

Он добавил, что также необходимо усилить роль АМКУ в качестве независимого органа и гаранта конкуренции на украинском рынке.

По материалам УКРИНФОРМ
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