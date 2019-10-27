АМКУ не видит положительной динамики по конкуренции на энергорынке

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Председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев заявил о полном отсутствии положительных сдвигов в формировании конкуренции на энергетическом рынке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
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“Ни один из установленных индикаторов конкуренции в первые месяцы работы нового энергорынка мы не наблюдаем. То есть нет увеличения количества участников, профицита предложения, снижения цены, повышения качества предоставления услуг. Но при этом цены растут, отдельные рынки имеют дефицит предложения, а некоторые элементы рынка вообще не внедрены. Зато ни от регулятора (НКРЭКУ), ни от участников рынка заявлений в Комитет относительно возможных злоупотреблений не поступало”, – отметил Терентьев.
Участникам встречи были представлены рекомендации Антимонопольного комитета, направленные на немедленное преодоление перекосов в работе нового энергорынка.
Также в АМКУ напомнили об основных принципах, соблюдение которых позволит достичь желаемой цели:
Ранее Finance.ua писал, что с 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, который ввел понятие рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Согласно модели, стоимость э/э для потребителей устанавливается в зависимости от рынка.
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