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В Украине создадут портал со всеми программами кредитования для малого бизнеса

В Украине создадут портал со всеми программами кредитования для малого бизнеса

Национальный банк Украины разрабатывает специальный интернет-сервис, на котором представители малого и среднего бизнеса смогут найти информацию обо всех кредитных программах, которые предоставляют украинские банки и международные финансовые организации.

Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время брифинга по вопросам стресс-тестирования украинских банков.

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“Есть очень много программ для малого и среднего бизнеса. Эти программы разные, в разных банках. Более того, есть много льготных программ, которые предоставляют международные финансовые организации, но очень низкий уровень осведомленности самого бизнеса о различных программах. Трудно ходить по всем сайтам, собирать эту информацию. Поэтому мы планируем сделать единый портал со всеми действующими программами кредитования малого и среднего бизнеса”, – сообщила Рожкова.

Также она добавила, после введения этого портала в Украине ожидают оживления кредитования банками малого и среднего бизнеса.

По материалам Espreso.tv
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