Энергоимпортер не сможет иметь на рынке более 30% ресурса - Оржель

В Кабинете Министров Украины рассматривают план диверсификации источников поставок энергоресурсов, в рамках которой из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса (нефти, газа или угля).

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время Киевского экономического форума.

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«Правительство рассматривает возможность диверсификации поставок энергетических ресурсов в Украину. Закладывается логика, что не может быть более 30% поставки из одного источника. Для ядерного топлива закладывается логика — не более 51% поставок из одного источника энергии», — сообщил Оржель.

Он также отметил, что Украина должна стать более энергонезависимой и использовать больше энергоресурсов — газа, нефти и угля — которые добываются в Украине.

«Украина добывает примерно 1,2-1,4% тех запасов, которые есть, другие страны — 4-5%. У Украины плохой показатель, учитывая то, что мы независимая страна”, – добавил Оржель.