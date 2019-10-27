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Чернобыльцам выделили дополнительные средства на 2019 год

Чернобыльцам выделили дополнительные средства на 2019 год

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в бюджет-2019, где пострадавшим вследствие Чернобыльской аварии дополнительно выделили 354,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

Куда пойдут деньги – на выплату компенсации за льготное обеспечение продуктами питания, доплату за работу в зоне отчуждения, выплату ежегодного и дополнительного отпусков.

Карты для хранения денег

Также на возмещение Фонда соцстрахования расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам, пособия на оздоровление.

Когда получат деньги – до конца ноября.

Справка Finance.ua:

Эта категория населения имеет льготы – медицинские, жилищно-коммунальные, транспортные, образовательные, налоговые и социальные.

Среди них:

  • Бесплатная покупка лекарств по рецептам врачей.
  • Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических заведениях и аптеках.
  • Выплата помощи по временной недееспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.
  • Внеочередное обязательное обеспечение детей местами в дошкольных заведениях независимо от ведомственной подотчетности.
  • Внеочередное устройство в учреждения социальной защиты.
По материалам Finance.UA
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