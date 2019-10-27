Чернобыльцам выделили дополнительные средства на 2019 год

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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в бюджет-2019, где пострадавшим вследствие Чернобыльской аварии дополнительно выделили 354,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.
Куда пойдут деньги – на выплату компенсации за льготное обеспечение продуктами питания, доплату за работу в зоне отчуждения, выплату ежегодного и дополнительного отпусков.
Также на возмещение Фонда соцстрахования расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам, пособия на оздоровление.
Когда получат деньги – до конца ноября.
Эта категория населения имеет льготы – медицинские, жилищно-коммунальные, транспортные, образовательные, налоговые и социальные.
Среди них:
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