В 2050 году разница между третьей и четвертой экономиками в мире может составлять 325%

По прогнозам футурологов, к 2050 году страны G7 вероятно увеличат свою долю в мировом ВВП с 35% до 50%. А Китай может стать крупнейшей экономикой с 58 трлн 499 млрд долларов США, что составит 20% от мирового ВВП.

Такой прогноз футурологов озвучили на Киевском международном экономическом форуме 2019, который проходит сегодня.

Так, по прогнозам, Мексика к 2050 году может экономически превзойти Великобританию и Германию. А доля ЕС в мировом ВВП к 2050 году будет составлять менее 10%.

«Страны G7 столкнутся со значительным уменьшением трудоспособного населения. А развивающиеся страны снизят темпы роста по мере взросления экономики. Нам следует ожидать колоссального расслоения уровня жизни. В 2050 году разница между третьей и четвертой экономиками составит 325%. По сравнению со 175% сегодня. Отрыв первой тройки экономик 2050 значительно увеличится», – прогнозируют футурологи.

Кстати, согласно прогнозу Всемирного банка для Украины, в 2019 году ВВП нашей страны должен вырасти на 3,4%. В 2020 году – на 3,7% и на 4,2% в 2020 году. Для сравнения, прогнозируемый рост РФ 1,7%, Польши 3,6%.

Справка Finance.ua:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году.

Основные расходы Бюджета-2020:

на соцсферу выделено 293 млрд грн, из которых 173 млрд на пенсии и 48 млрд грн – на субсидии;

инфраструктура – 73,7 млрд грн;

здравоохранение – 113,3 млрд грн;

образование – 145,1 млрд грн;

оборона и безопасность – 245,8 млрд грн;