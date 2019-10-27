В 2050 году разница между третьей и четвертой экономиками в мире может составлять 325%

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По прогнозам футурологов, к 2050 году страны G7 вероятно увеличат свою долю в мировом ВВП с 35% до 50%. А Китай может стать крупнейшей экономикой с 58 трлн 499 млрд долларов США, что составит 20% от мирового ВВП.
Такой прогноз футурологов озвучили на Киевском международном экономическом форуме 2019, который проходит сегодня.
Так, по прогнозам, Мексика к 2050 году может экономически превзойти Великобританию и Германию. А доля ЕС в мировом ВВП к 2050 году будет составлять менее 10%.
«Страны G7 столкнутся со значительным уменьшением трудоспособного населения. А развивающиеся страны снизят темпы роста по мере взросления экономики. Нам следует ожидать колоссального расслоения уровня жизни. В 2050 году разница между третьей и четвертой экономиками составит 325%. По сравнению со 175% сегодня. Отрыв первой тройки экономик 2050 значительно увеличится», – прогнозируют футурологи.
Кстати, согласно прогнозу Всемирного банка для Украины, в 2019 году ВВП нашей страны должен вырасти на 3,4%. В 2020 году – на 3,7% и на 4,2% в 2020 году. Для сравнения, прогнозируемый рост РФ 1,7%, Польши 3,6%.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста экономики Украины в 3,3% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году.
Основные расходы Бюджета-2020:
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