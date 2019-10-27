Vodafone запустил новую услугу

Vodafone Украина запустил услугу “Много разговоров”. Эта услуга позволяет обменивать свои пакетные минуты (безлимит в сети Vodafone, звонки за рубеж и по Украине) на единый пакет звонков на все украинские сети.

Об этом сказано на сайте компании.

Что это даст – расширяются возможности для общения с близкими, коллегами, друзьями вне зависимости от того, услугами какого оператора они пользуются.

Что нужно сделать

Для обмена ежемесячного пакета минут нужно набрать комбинацию * 715 # и кнопку вызова.

Стоимость обмена – 25 грн (в последующем будет дополнительно сниматься вместе со стоимостью пакета услуг в месяц).

Пользователи линейки тарифов Family и SuperNet Start смогут обменять свои пакеты на 700 минут на 30 дней для общения по Украине.

Пользователи тарифов SuperNet Pro и SuperNet Unlim – на 1500 минут на месяц для звонков на любую украинскую сеть.

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