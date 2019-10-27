Vodafone запустил новую услугу

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Vodafone Украина запустил услугу “Много разговоров”. Эта услуга позволяет обменивать свои пакетные минуты (безлимит в сети Vodafone, звонки за рубеж и по Украине) на единый пакет звонков на все украинские сети.
Об этом сказано на сайте компании.
Что это даст – расширяются возможности для общения с близкими, коллегами, друзьями вне зависимости от того, услугами какого оператора они пользуются.
Что нужно сделать
Для обмена ежемесячного пакета минут нужно набрать комбинацию * 715 # и кнопку вызова.
Стоимость обмена – 25 грн (в последующем будет дополнительно сниматься вместе со стоимостью пакета услуг в месяц).
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