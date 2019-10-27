Audi собирается предложить Китаю более 9 электрокаров к 2021 году

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Китай известен своей любовью к электрокарам. Возможно, именно поэтому немецкая компания Audi на этом региональном рынке решила сделать ставку на «зеленые» модели.
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Так, в планах Audi значится до 2021 года выпустить свыше девяти электрифицированных авто.
Полностью электрический кроссовер Audi e-tron уже импортируется, а его местное производство начнется в 2020-ом на чанчуньском заводе FAW-Volkswagen.
Напомним, бренд уже продает на китайском авторынке два гибрида – это локально изготовленная версия удлиненного седана A6 и импортированный внедорожник Q7.
До конца этого года Audi собирается предложить своим клиентам в Китае еще три гибрида со сменными модулями – кроссоверы Q5 и седаны A7 Sportback и A8. К 2021-му количество электрифицированных авто в модельной гамме марки для Китая перешагнет отметку в девять единиц.
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