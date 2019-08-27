Audi представила доступную версию электрокроссовера (фото)

Компания Audi представила более доступную версию своего электрокроссовера Audi e-tron, которая на 25% дешевле вышедшей ранее версии. В итоге, при европейской стоимости порядка €49,900/$55,000 она сравнима по цене с электромобилем Tesla Model 3 Performance.

Новинка получила полное название Audi e-tron 50, в отличие от вышедшей ранее версии Audi e-tron 55.

Самое главное изменение заключается в том, что электромобиль получил батарею емкостью всего 71 кВтч в отличие от предшественника с батареей на 95 кВтч.

Соответствующим образом изменился и запас хода — с 399 км до 299 км по циклу WLTP. Интересно, что все три параметра (цена, батарея, пробег) снизились ровно на 25%.

Батарея Audi e-tron 50 заряжается медленнее на скоростных зарядках, так как поддерживается мощность заряда до 120 кВт (у e-tron 55 — до 150 кВт). Однако с учетом меньшей емкости время заряда до 100% будет аналогичным.

Автопроизводитель оставил модели два электродвигателя и систему полного привода, однако мощность была снижена с 402 л.с. (300 кВт) до 308 л.с. (230 кВт), что привело к соответствующему ухудшению динамических характеристик — разгон до «сотни» за 7 секунд, максимальная скорость — 190 км/ч.