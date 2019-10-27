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НБУ выдал первое согласование СИТ-компании на хранение наличности

НБУ выдал первое согласование СИТ-компании на хранение наличности

Национальный банк Украины согласовал для “СИТ Секьюрити” расширение деятельности на проведение операций по обработке и хранению наличных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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“У ОООСИТ Секьюрити” имеется лицензия на предоставление банкам услуг по инкассации от 2 декабря 2016 года №1. На сегодня по результатам рассмотрения соответствующего обращения Национальный банк согласовал расширение деятельности общества на осуществление операций по обработке и хранению наличных”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что уже десять СИТ-компаний (Cash-in-Transit компаний) получили лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.

Открытие доступа СИТ-компаниям к предоставлению услуг по инкассации, а также обработке и хранению наличности, проводится с целью реализации новой концепции наличного обращения.

“Напомним, что суть делегированной модели организации наличного обращения заключается в передаче части функций Национального банка другим участникам рынка, в частности СИТ-компаниям”, – отмечают в Нацбанке.

По материалам Finance.UA
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