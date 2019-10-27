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На сколько прожиточный минимум в Бюджете-2020 меньше фактического

На сколько прожиточный минимум в Бюджете-2020 меньше фактического

Предложенный проектом Государственного бюджета на 2020 год прожиточный минимум в 2189 грн в 1,7 раза меньше его фактического размера.

Об этом сказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

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“В условиях увеличенного прогноза роста экономики (правительство предусматривает в 2020 году ускорение роста реального ВВП с 3,3 до 3,7%), в законопроекте размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы остаются без изменений”, – отмечается в сообщении.

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По данным Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц в ценах сентября 2019 года составил 3678 грн.

По материалам Finance.UA
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