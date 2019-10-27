Госгеонедра оцифруют весь документооборот до января 2020 года

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Кабинет Министров Украины поручил Государственной службе геологии и недр оцифровать весь свой документооборот в течение следующих двух месяцев — до начала января 2020 года.
Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время представления нового главы Госгеонедр Романа Опимаха.
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«За два месяца орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть оцифрован, служба должна представить максимальное количество лотов на прозрачных аукционах», — сообщил Гончарук.
Он заявил, что Госгеонедра должны выдавать разрешения в интересах Украины, а не отдельных личностей. Также в органе должны ликвидировать «схемы» распределения разрешений на добычу газа и других ресурсов.
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