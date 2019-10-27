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Милованов сообщил, в каких отраслях намерены повысить конкуренцию

Милованов сообщил, в каких отраслях намерены повысить конкуренцию

Из-за низкой конкуренции в экономике украинцы переплачивают за товары и услуги. А малый бизнес не может развиваться.

Об этом пишет Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

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Согласно данным последних проведенных исследований структурных предпосылок конкуренции в Украине (2016 г.), на рынки с благоприятной для конкуренции структурой приходилось 43,4 процента от общего объема реализации продукции (товаров, работ и услуг), и почти столько же – 43 процента – на рынки с неблагоприятной для конкуренции структурой.

Что предлагают – повысить конкуренцию в 2 раза в 5-ти проблематичных областях:

  • АПК;
  • табачная отрасль;
  • спиртовая отрасль;
  • рынок минеральных удобрений.

“В спиртовой отрасли будет демонополизация и приватизация. Изменено руководство ГП Укрспирт. Президент подал законопроект о демонополизации отрасли. Больше можно узнать из пресс-релиза и видео совещания с Президентом Зеленским в Тернополе на прошлой неделе”, – отметил он.

В табачной отрасли создана рабочая группа с бизнесом и правительством по решению проблем отрасли. В области АПК происходят наибольшие изменения. Продолжается и улучшается система финансовой поддержки агросектора, с фокусом на маленькие фермерские хозяйства. Будет детенизирован рынок земли. С помощью сателлитов начинаем контролировать использование государственной земли, бороться с самозахватом и неуплатой налогов.

По материалам Finance.UA
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