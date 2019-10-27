Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%

У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Об этом на своей странице в FACEBOOK написал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

“Если это ради улучшения сетей, улучшения качества услуг для потребителей, то это можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не среди зимы). А если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыль от монополизма, то я против”, – сказал Герус.

ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тариф:

на первые 100 кВт-ч/месяц – на 86,7% до 1,68 гривны/кВт-час (это позволит получать дополнительно 12,5 млрд гривен на год);

для группы потребителей, потребляющих более 500 кВт-ч/месяц, предлагается поднять тариф на 71,4%, или на 1,2 гривны кВт-ч до 2,88 гривны/кВт-ч (это позволит получать дополнительно 2,3 млрд гривен в год);

предлагают с 2021 года по 2023 год повышать ежегодно на 25% тариф для населения, которое потребляет до 500 кВт-ч/месяц.

Ранее сообщалось, что введение формулы “Роттердам+” позволило сохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения.

Мои Fiнансы:

Тарифы на электроэнергию для населения:

Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе в сельской местности:

за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 90,0;

за объем, потребленный свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 168,0.

Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности):

в период с 1 мая по 30 сентября:

за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 90,0;

за объем, потребленный свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 168,0.

в период с 1 октября по 30 апреля:

за объем, потребленный до 3000 кВт⋅ч электроэнергии в месяц – 90,0;