Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%

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У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.
Об этом на своей странице в FACEBOOK написал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
“Если это ради улучшения сетей, улучшения качества услуг для потребителей, то это можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не среди зимы). А если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыль от монополизма, то я против”, – сказал Герус.
ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тариф:
Ранее сообщалось, что введение формулы “Роттердам+” позволило сохранить стабильными тарифы на электроэнергию для населения.
Тарифы на электроэнергию для населения:
Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе в сельской местности:
Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности):
в период с 1 мая по 30 сентября:
в период с 1 октября по 30 апреля:
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