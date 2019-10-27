Нацполиция не будет закупать топливо у компании Коломойского

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Тендерный комитет Нацполиции отклонил предложение компании «Ливайн Торг», победившей в тендере на 3 млн литров бензинов А-92 и А-95 на сумму 78,5 млн грн по талонам и картам «Авиас».
Об этом говорится на платформе ProZorro, где опубликованы выдержки с проекта заседания комитета. Саму же «Ливайн Торг» связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Комитет Нацполиции выдвинул три следующих замечания.
Не удовлетворили банковские гарантии (банковская гарантия банка «Конкорд» на 1,169 млн грн была выдана за подписью человека, который по доверенности имел право подписывать гарантии на сумму не более 1 млн грн).
Количество АЗС (поставщик не подтвердил наличие достаточного количества станций (не менее восьми) в двух областях – Житомирской и Сумской).
Опыт выполнения аналогичных договоров.
Днепровская «Ливайн Торг» продает талоны «Авиас», по которым топливо отпускается во всей консолидированной сети «Привата», состоящей из 1540 станций (20% общего количества АЗС в Украине). Компания предоставила перечень всех партнерских станций в разрезе регионов и загрузила соответствующие договоры с многочисленными компаниями-операторами.
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