0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Когда е-билет появится в киевских маршрутках

Когда е-билет появится в киевских маршрутках

Запуск единого билета в маршрутных такси «Киевпасстранса» запланирован также на 1 апреля 2020 года.

Читайте также: Kyiv Smart Card – как это работает?

Что касается частных перевозчиков, они должны будут переоборудовать свой транспорт сами, отмечают в администрации.

Пока что официального распоряжения для «частников» нет, но по плану они также должны подключить е-билет с 1 апреля. «Но не исключено, что им дадут еще какое-то время на установку оборудования», — говорят в КГГА.

В маршрутных такси будут установлены валидаторы, аналогичные тем, которыми пассажиры пользуются в наземном муниципальном транспорте. Перевозчики будут устанавливать технику для считывания за свой счет, а присоединение к системе единого электронного билета будет обязательным для всех участников рынка.

Раньше Finance.ua сообщал, что запуск единого электронного билета для оплаты проезда перенесли — старт запланирован на 1 апреля 2020 года. С этого числа автобусы, троллейбусы и трамваи откажутся от бумажных билетов, а метро — жетонов.

По материалам ain.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.