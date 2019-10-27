Когда е-билет появится в киевских маршрутках

Запуск единого билета в маршрутных такси «Киевпасстранса» запланирован также на 1 апреля 2020 года.

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Что касается частных перевозчиков, они должны будут переоборудовать свой транспорт сами, отмечают в администрации.

Пока что официального распоряжения для «частников» нет, но по плану они также должны подключить е-билет с 1 апреля. «Но не исключено, что им дадут еще какое-то время на установку оборудования», — говорят в КГГА.

В маршрутных такси будут установлены валидаторы, аналогичные тем, которыми пассажиры пользуются в наземном муниципальном транспорте. Перевозчики будут устанавливать технику для считывания за свой счет, а присоединение к системе единого электронного билета будет обязательным для всех участников рынка.

Раньше Finance.ua сообщал, что запуск единого электронного билета для оплаты проезда перенесли — старт запланирован на 1 апреля 2020 года. С этого числа автобусы, троллейбусы и трамваи откажутся от бумажных билетов, а метро — жетонов.