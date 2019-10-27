В столице изменились правила дорожного движения на 10 перекрестках

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В столице ввели изменения в схеме дорожного движения на 10 перекрестках.
Об этом сообщает Центральная организация дорожного движения в Facebook.
“Важно, чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности на городских дорогах. С этой целью мы ввели некоторые изменения в схеме дорожного движения. В частности, сняли зеленые контурные стрелки при красном сигнале светофора в местах, где пересекается движение транспортных средств, осуществляющих поворот направо и велосипедистов. То есть отменили разрешение движения на красный с крайней правой полосы в направлении, на которое указывала стрелка. Следовательно, безопасность на дороге повысится”, – говорится в сообщении.
Таким образом, организация дорожного движения изменилась на десяти перекрестках:
Данный проект реализован Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА в рамках Концепции развития велосипедной инфраструктуры г. Киева; по согласованию с управлением патрульной полиции в г. Киеве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимумаВчера, 15:11 - 1614 17
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 2891 14
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 4435 13
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнесВчера, 12:30 - 3523 8
Украина готовится к поставкам газа из РумынииВчера, 14:10 - 616 4
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 4435 13
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнесВчера, 12:30 - 3523 8
Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалютВчера, 13:21 - 3106 2
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 2891 14
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимумаВчера, 15:11 - 1614 17
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)Вчера, 12:10 - 571 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2137
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3217
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1989
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2934 1