В столице изменились правила дорожного движения на 10 перекрестках

В столице ввели изменения в схеме дорожного движения на 10 перекрестках.

Об этом сообщает Центральная организация дорожного движения в Facebook.

“Важно, чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности на городских дорогах. С этой целью мы ввели некоторые изменения в схеме дорожного движения. В частности, сняли зеленые контурные стрелки при красном сигнале светофора в местах, где пересекается движение транспортных средств, осуществляющих поворот направо и велосипедистов. То есть отменили разрешение движения на красный с крайней правой полосы в направлении, на которое указывала стрелка. Следовательно, безопасность на дороге повысится”, – говорится в сообщении.

Таким образом, организация дорожного движения изменилась на десяти перекрестках:

Оноре де Бальзака/Теодора Драйзера

Оноре де Бальзака/Сержа Лифаря

Оноре де Бальзака/Марины Цветаевой

Николая Закревского/Теодора Драйзера

Николая Закревского/Сержа Лифаря

Петра Григоренко/Здолбуновская

Днепровская набережная/Здолбуновская

Здолбуновская/Михаила Драгоманова

Днепровская набережная/Княжий Затон

Днепровская набережная/Анны Ахматовой

Данный проект реализован Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА в рамках Концепции развития велосипедной инфраструктуры г. Киева; по согласованию с управлением патрульной полиции в г. Киеве.