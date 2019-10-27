Как украинцы относятся к авиакомпаниям (опрос)

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Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, в котором украинцев опросили, доверяют ли они авиакомпаниям и как часто летают самолетами.
Исследование провели в 110 населенных пунктах регионов Украины, в его процессе опросили 1 025 респондентов.
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9,6% опрошенных покупали авиабилеты за последние 1,5 года (из них 7,1% покупали билеты с международным сообщением, 1,6% на внутренние рейсы, а 0,9% – и с международным сообщением, и с сообщением в пределах Украины). Однако большинство – 85,5% украинцев – за последние 6 месяцев не покупали билеты на самолеты.
Главные критерии выбора авиакомпании для пассажиров:
39,3% респондентов лучше относятся к иностранным авиалиниям, 26,8% – к украинским.
Среди опрошенных процент позитивного отношения выше у таких компаний:
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