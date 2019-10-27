Как украинцы относятся к авиакомпаниям (опрос)

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование , в котором украинцев опросили, доверяют ли они авиакомпаниям и как часто летают самолетами.

Исследование провели в 110 населенных пунктах регионов Украины, в его процессе опросили 1 025 респондентов.

Читайте также: Выручка ТОП-10 авиаперевозчиков на рынке Украины

9,6% опрошенных покупали авиабилеты за последние 1,5 года (из них 7,1% покупали билеты с международным сообщением, 1,6% на внутренние рейсы, а 0,9% – и с международным сообщением, и с сообщением в пределах Украины). Однако большинство – 85,5% украинцев – за последние 6 месяцев не покупали билеты на самолеты.

Главные критерии выбора авиакомпании для пассажиров:

31,4% опрошенных – низкие цены;

10,8% – высокий уровень обслуживания;

7,5% – пунктуальность авиакомпании (вылет и посадка вовремя);

47,5% – затруднились ответить, потому что не летают самолетом.

39,3% респондентов лучше относятся к иностранным авиалиниям, 26,8% – к украинским.

Среди опрошенных процент позитивного отношения выше у таких компаний:

11,4% -Международные авиалинии Украины ( МАУ );

8,6% – Wizz Air;

7,9% – МоторСич;

7,1% – Ryan Air;

6,3% – SkyUp;