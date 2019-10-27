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Как украинцы относятся к авиакомпаниям (опрос)

Как украинцы относятся к авиакомпаниям (опрос)

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, в котором украинцев опросили, доверяют ли они авиакомпаниям и как часто летают самолетами.

Исследование провели в 110 населенных пунктах регионов Украины, в его процессе опросили 1 025 респондентов.

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9,6% опрошенных покупали авиабилеты за последние 1,5 года (из них 7,1% покупали билеты с международным сообщением, 1,6% на внутренние рейсы, а 0,9% – и с международным сообщением, и с сообщением в пределах Украины). Однако большинство – 85,5% украинцев – за последние 6 месяцев не покупали билеты на самолеты.

Главные критерии выбора авиакомпании для пассажиров:

  • 31,4% опрошенных – низкие цены;
  • 10,8% – высокий уровень обслуживания;
  • 7,5% – пунктуальность авиакомпании (вылет и посадка вовремя);
  • 47,5% – затруднились ответить, потому что не летают самолетом.

39,3% респондентов лучше относятся к иностранным авиалиниям, 26,8% – к украинским.

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Среди опрошенных процент позитивного отношения выше у таких компаний:

  • 11,4% -Международные авиалинии Украины (МАУ);
  • 8,6% – Wizz Air;
  • 7,9% – МоторСич;
  • 7,1% – Ryan Air;
  • 6,3% – SkyUp;
  • 5,0% – Ernest Airlines
По материалам Finance.UA
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