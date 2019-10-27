В метро Киева хотят к концу года установить еще 173 терминала для е-билета

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На станциях киевского метро установят еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета.
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
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“Мы работаем над тем, чтобы использование Kyiv Smart Card было максимально доступно для киевлян, и постоянно расширяем сеть точек продаж карт. Уже к концу года на станциях метро будут установлены еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета”, – сообщил Назаров.
Ранее Finance.ua сообщил, что запуск электронного билета Kyiv Smart Card отложили.
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