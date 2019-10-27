Правительство будет бороться с перегруженными фурами на дорогах

В ходе совещания в Запорожье премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о проблеме недопустимой перегрузки украинских дорог грузовиками в стране, которую следует решить.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

“Совсем скоро у нас появится новый руководитель Укравтодора. Вместе с ним будем искать финансирование на восстановление дорог в стране. Для их дальнейшего сохранения, мы должны соблюдать элементарные условия безопасности и ограничивать передвижение фур с недопустимым весом. Движение перегруженных фур в обход пунктов весового контроля, особенно по ночам, пора прекратить!” – заявил Гончарук.

По словам главы правительства, такая ситуация, в частности в Запорожской области, стала нормой.

“Это недопустимая нагрузка на дороги”, – сказал премьер-министр.