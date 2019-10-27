Правительство будет бороться с перегруженными фурами на дорогах

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ходе совещания в Запорожье премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о проблеме недопустимой перегрузки украинских дорог грузовиками в стране, которую следует решить.
Читайте также: Правительство привлечет €450 млн кредита на дороги
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
“Совсем скоро у нас появится новый руководитель Укравтодора. Вместе с ним будем искать финансирование на восстановление дорог в стране. Для их дальнейшего сохранения, мы должны соблюдать элементарные условия безопасности и ограничивать передвижение фур с недопустимым весом. Движение перегруженных фур в обход пунктов весового контроля, особенно по ночам, пора прекратить!” – заявил Гончарук.
По словам главы правительства, такая ситуация, в частности в Запорожской области, стала нормой.
“Это недопустимая нагрузка на дороги”, – сказал премьер-министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ до исторического максимумаВчера, 15:11 - 1143 16
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 2333 11
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 3622 11
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнесВчера, 12:30 - 3022 7
Минфин в 2020 году рассчитывает одалживать валюту под 8%Вчера, 10:01 - 993 7
Сколько зарабатывают водители UberВчера, 13:45 - 3622 11
В Roshen сообщили, на кого Порошенко переоформляет кондитерский бизнесВчера, 12:30 - 3022 7
Украина переходит на prepaid: в чем популярность конфиденциальных картВчера, 09:45 - 2891 7
Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалютВчера, 13:21 - 2341 1
Льготники получат платежки за коммуналку с полной суммойВчера, 13:06 - 2333 11
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)Вчера, 12:10 - 403 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2127
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3194
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1977
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2923 1