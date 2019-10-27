Peugeot представил первый электрофургон (фото)

Французский автопроизводитель Peugeot представил первый электрофургон модели e-Expert.

Об этом сообщает портал Automotive News.

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Электрический фургон будет доступен с двумя различными уровнями электрического диапазона. Базовые модели будут иметь аккумулятор мощностью 50 кВт/ч с диапазоном 200 км по стандартам WLTP. Доступная батарея мощностью 75 кВт будет иметь радиус действия 300 км.

В настоящее время Peugeot продает электрические версии Citroen Berlingo и Peugeot Partner предыдущего поколения, а также версии нового поколения на базе ICE. Электрические модели нового поколения, как ожидается, скоро будут выпущены.

Несмотря на то, что дизельное топливо остается доминирующим, электрические фургоны становятся все более распространенными в Европе по мере того, как становится актуальней защита окружающей среды. По данным Bloomberg, в течение следующего десятилетия более 24 городов окончательно откажутся от дизельных автомобилей.